КСИР пригрозил деактивировать все военные базы США на юге Персидского залива

В ближайшем будущем все американские военные базы на юге Персидского залива будут деактивированы. Об этом написал в соцсети X представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари.

«Мы построим новый порядок!» — подчеркнул он.

По словам военного, за минувшие сутки Иран не пропустил через Ормузский пролив ни одного судна.

Кроме того, Зольфагари заявил, что действия ОАЭ превратили страну в первостепенную цель для Исламской Республики в случае нового конфликта.

Накануне председатель комиссии по внутренним делам парламента Ирана Мохаммад Салех Джокар заявил, что его страна добилась преимущества в конфликте и вправе диктовать свои условия.

По его словам, красной линией стал план из 10 пунктов, в числе которых контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмена всех санкций, выплата репараций и вывод американских войск из региона.