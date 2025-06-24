КСИР подтвердил гибель главы иранской разведывательной службы «Басидж»

Фото: РИА «Новости»

Руководитель иранской разведывательной службы «Басидж» генерал Мохаммад Таки Юсефванд погиб. Об этом сообщил Vesti.az.

По его данным, информацию о гибели высокопоставленного военного подтвердили в управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции в провинции Лурестан. Глава «Басидж» умер в результате ракетного удара со стороны Израиля.

Ранее жертвой обстрела Ирана стал ученый-ядерщик Сейед Мостафа. Физик погиб вместе с родителями, женой и тремя детьми  из-за удара ЦАХАЛ по Тегерану. Также израильские военные убили ядерщика Мохаммад Реза Садики. Это произошло незадолго до вступления в силу перемирия между двумя странами.

Израиль обвинил исламскую республику в нарушении договоренностей и ударе по объекту в Беэр-Шеве. В ответ Иран опроверг эту информацию и пообещал ответить на любую агрессию.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте