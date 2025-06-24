КСИР подтвердил гибель главы иранской разведывательной службы «Басидж»

Руководитель иранской разведывательной службы «Басидж» генерал Мохаммад Таки Юсефванд погиб. Об этом сообщил Vesti.az.
По его данным, информацию о гибели высокопоставленного военного подтвердили в управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции в провинции Лурестан. Глава «Басидж» умер в результате ракетного удара со стороны Израиля.
Ранее жертвой обстрела Ирана стал ученый-ядерщик Сейед Мостафа. Физик погиб вместе с родителями, женой и тремя детьми из-за удара ЦАХАЛ по Тегерану. Также израильские военные убили ядерщика Мохаммад Реза Садики. Это произошло незадолго до вступления в силу перемирия между двумя странами.
Израиль обвинил исламскую республику в нарушении договоренностей и ударе по объекту в Беэр-Шеве. В ответ Иран опроверг эту информацию и пообещал ответить на любую агрессию.
Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которому сломали позвоночник в Шереметьеве
Путин подписал закон о защите русского языка
Пьяные пассажиры напали на водителя рейсового автобуса под Челябинском
День деревни Пирогово отметили в Мытищах
В Одинцове мигранты украли продукты из корзины для бойцов СВО
Водителям Балашихи напомнят о необходимости прохождения техосмотра
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте