КСИР назвал фейком заявления об официальной войне между Ираном и Израилем

Сообщения о начале войны между Ираном и Израилем являются фейком, заявили в Корпусе стражей исламской революции, из слова привело иранское государственное агентство Tasnim. КСИР утверждает, что слухи фабрикуют для психологического давления на иранских граждан.
«По данным информированных источников, объявления, <…> в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника», — говорится в заявлении КСИР.
После массированной атаки по Израилю КСИР сделал заявление, что в случае ответа ЦАХАЛ ударит в тысячу раз сильнее. Корпус назвал этот удар возмездием за преступления Израиля в Ливане и Палестине.
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