КСИР назвал фейком заявления об официальной войне между Ираном и Израилем

Сообщения о начале войны между Ираном и Израилем являются фейком, заявили в Корпусе стражей исламской революции, из слова привело иранское государственное агентство Tasnim . КСИР утверждает, что слухи фабрикуют для психологического давления на иранских граждан.

«По данным информированных источников, объявления, <…> в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника», — говорится в заявлении КСИР.

После массированной атаки по Израилю КСИР сделал заявление, что в случае ответа ЦАХАЛ ударит в тысячу раз сильнее. Корпус назвал этот удар возмездием за преступления Израиля в Ливане и Палестине.