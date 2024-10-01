КСИР сделал заявление после удара по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) после удара по Израилю сделал заявление и пообещал ударить в тысячу раз сильнее, если последует ответ ЦАХАЛ. Сообщение опубликовало иранское агентство Mehr.
«Мы нанесли удар в самое сердце сионистского оккупационного образования. Если Израиль ответит, мы ударим по ним в тысячу раз сильнее», — говорится в заявлении КСИР.
Корпус назвал этот удар возмездием за преступления Израиля в Ливане и Палестине. На опубликованном видео видны удары Ирана по израильской территории.
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