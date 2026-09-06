КСИР нанес ракетный удар по авианосцу и эсминцу ВМС США

КСИР нанес удар баллистическими ракетами по американским авианосцу и эсминцу

Корпус стражей исламской революции сообщил о применении баллистических ракет против американского авианосца и эсминца. Об этом сообщило агентство Reuters .

«КСИР заявил, что нанес удар по авианосцу и эсминцу США баллистическими ракетами», — отметили журналисты.

Предварительно, под обстрел также попал американский надводный беспилотный аппарат. Иранская сторона не раскрыла подробностей атаки и не сообщила о ее последствиях.

До этого представитель Центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари предупредил о возможности новых ударов. Он связал их с действиями американских военных против иранских судов и заявил о готовности Ирана усилить ответные меры.

Конфликт вновь обострился после заявления президента США Дональда Трампа о начале экономической операции против Ирана. Американский лидер сообщил о намерении добиться беспрецедентной по масштабу изоляции исламской республики. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ расценил заявление Трампа как признание поражения.