«Крыть нечем». Захарова оценила отказ МИД Молдавии комментировать ее заявления

Захарова: глава МИД Молдавии Попшой расписался в том, что ему нечем крыть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, заявившему, что больше не будет комментировать ее заявления, так как она якобы «не представляет дипломатию». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат также привела цитату Попшоя о том, что любые обвинения, которые она выдвигает против молдавских властей, являются «всего лишь элементом пропаганды».

Захарова по этому поводу отметила, что представляет дипломатию, основанную на правде, поэтому за каждым ее словом стоят факты, цифры и прямые цитаты. Если бы это было не так, то Попшой смог бы опровергнуть аргументацию российского МИД, а так он просто «расписался в том, что крыть нечем».

Дипломат также добавила, что каждый ее комментарий, касающийся ситуации в Молдавии, был ответом на русофобскую риторику властей этой страны.

«Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть», — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова осудила молдавские власти за блокировку поставок энергии в Приднестровье.