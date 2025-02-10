Крыша церкви убила туристку в Бразилии на глазах у ее молодого человека

G1: туристку раздавило рухнувшей крышей церкви в бразильском штате Баия

Ton Molina
Фото: Ton Molina/Global Look Press

Туристка погибла из-за обрушения крыши церкви в бразильском городе Салвадор (столице штата Баия) на глазах у возлюбленного. Об этом сообщило местное информагентство O Globo.

Еще пять человек получили травмы.

По данным издания, 26-летняя девушка из штата Сан-Паулу гуляла с молодым человеком и друзьями. Ее спутники не пострадали, поскольку находились дальше от упавшей крыши. Расследовать происшествие будет федеральная полиция.

Ранее две туристки из Великобритании и Германии погибли в хостеле на Шри-Ланке. В конце января они, а также муж немки почувствовали головокружение и сильную рвоту. Позже их госпитализировали, но помочь женщинам уже не смогли. По предварительной информации, причиной гибели стало отравление токсичным веществом, которым опрыскивали от клопов соседний номер.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте