Крыша церкви убила туристку в Бразилии на глазах у ее молодого человека

Туристка погибла из-за обрушения крыши церкви в бразильском городе Салвадор (столице штата Баия) на глазах у возлюбленного. Об этом сообщило местное информагентство O Globo.
Еще пять человек получили травмы.
По данным издания, 26-летняя девушка из штата Сан-Паулу гуляла с молодым человеком и друзьями. Ее спутники не пострадали, поскольку находились дальше от упавшей крыши. Расследовать происшествие будет федеральная полиция.
Ранее две туристки из Великобритании и Германии погибли в хостеле на Шри-Ланке. В конце января они, а также муж немки почувствовали головокружение и сильную рвоту. Позже их госпитализировали, но помочь женщинам уже не смогли. По предварительной информации, причиной гибели стало отравление токсичным веществом, которым опрыскивали от клопов соседний номер.
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