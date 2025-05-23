Крымский астроном Борисов открыл новую комету

Российский астроном Геннадий Борисов из Крыма открыл 15-ю комету за свою карьеру и назвал ее C/2025 J1. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

Ученый отметил, что небесное тело приблизится к Солнцу в июне 2026 года.

«Комету открыли в ночь со 2 на 3 мая, она „висела“ на странице подтверждения Центра малых планет более двух недель. Открыл комету на том же телескопе-рефлекторе, как и ранее. Наблюдал ее недалеко от Полярной звезды, в северной части неба. Комете присвоили имя C/2025 J1 (Borisov)», — рассказал он.

Борисов уточнил, что орбита кометы почти перпендикулярна к эклиптике, период обращения огромный, небесное тело имеет параболическую орбиту.

Максимальное приближение к Солнцу пройдет в июне 2026 года, сейчас комета приближается, яркость нарастает и вскоре и к началу следующего года достигнет 17,5 звездной величины. Приблизительный размер ядра кометы — около 7-10 километров.

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