Крым для России имеет такое же значение с точки зрения безопасности, как Гренландия для США, приводит слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова колумнист The Atlantic . Автор статьи отмечает, что спор вокруг арктического острова напоминает конфликт на Украине. Российский министр утверждает, что кризис на Крайнем Севере — это признак грядущего раскола Запада.

«Этот альянс проходит проверку на прочность. Некоторые из его членов зашли так далеко, что сейчас идут разговоры вплоть до того, что не пора ли его закрывать. Потому что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО», — процитировало Лаврова издание.

Конфликт вокруг Гренландии дал Лаврову и Путину повод для радости, уверяет автор материала. Он отвлек европейцев от внимания к специальной военной операции России на Украине, вынудив Данию и ее союзников направить военные ресурсы на защиту острова от США, вместо того чтобы сосредоточиться на «российской угрозе».

Как заметил Лавров, написал колумнист, этот кризис также усилил риск распада НАТО — альянса, который Путин якобы стремится разрушить.

Ранее Лавров мастерски поставил на место британские имперские амбиции одним метким предложением. Дипломат публично лишил Соединенное Королевство приставки «Велико-», укоротив его название до просто Британии. Отправной точкой для этой риторической атаки послужило упоминание Гренландии.