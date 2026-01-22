Глава российской дипломатии Сергей Лавров мастерски поставил на место британские имперские амбиции одним метким предложением. Во время московской пресс-конференции министр иностранных дел публично лишил Соединенное Королевство приставки «Велико-», укоротив его название до просто Британии.

Дипломатический укол Лавров подчеркнул, что Великобритания представляет собой практически единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Ради справедливости он напомнил о Великой Ливийской Арабской Джамахирии при Муаммаре Каддафи, а затем сухо констатировал, что этого государства больше нет. Этот риторический выпад Лавров адресовал непосредственно британским журналистам после вопроса о колониализме. Министр сопроводил комментарий фразой «Без всяких обид». Откуда взялась «Великость» Сразу после резонансного заявления в британских СМИ появились оправдания, отсылающие к глубокой древности. Защитники «великого» имени принялись ссылаться на античные источники, чтобы объяснить географическую формальность.

Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Они отметили, что приставка «Велико-» появилась еще во втором веке нашей эры. Греко-римский географ Птолемей использовал в своих трактатах названия «megale Brettania» для большого острова и «mikra Brettania» для территории современной французской Бретани. Однако эта академическая аргументация полностью игнорирует суть претензии Лаврова. Министр говорил не о географии, а о современном политическом тщеславии и практике самовозвеличивания. В нынешнем контексте полное название «Соединенное Королевство Великобритании» неизбежно воспринимается как самонадеянный эпитет. Именно против этого имперского нарциссизма и направил свой укол глава российской дипломатии. Урок о колониализме на примере Гренландии Отправной точкой для этой риторической атаки послужило упоминание Гренландии. Поэтому министр не стал зацикливаться на лингвистике, развернув тему к вопросам колониальных амбиций.

Но, в принципе, Гренландия — это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. Сергей Лавров министр иностранных дел

Через этот конкретный пример Лавров наглядно показал проблемы бывших колониальных территорий. Он признал, что жителям Гренландии может быть комфортно в текущем статусе, однако отделил этот вопрос от исторической справедливости. При этом Лавров отмел предположения американского лидера Дональда Трампа о российском интересе к острову. По словам дипломата, эти обвинения абсолютно беспочвенные. Обвинение Европы в подготовке к войне Кроме того, Лавров напомнил, что это именно европейские лидеры «всерьез готовятся к войне против Российской Федерации» и даже не скрывают этого.

Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Марк Рютте — они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. Сергей Лавров

По его словам, в головах этих политиков прочно засела идея «нанесения России стратегического поражения». Причину текущего кризиса Лавров увидел в многолетней политике Запада. По его мнению, причины проблемы, кроме прочего, заключается в попытках превратить Украину в угрозу безопасности для России прямо у границ страны.