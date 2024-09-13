Крым назвали темой разногласия между Россией и Турцией

Принадлежность Крыма относится к теме разногласий между Россией и Турцией. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения», — подчеркнул он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с видеообращением к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве. Он высказался о необходимости возвращения полуострова в состав Украины, якобы это «требование международного права». При этом год назад глава Турции сказал, что РФ никогда и никому не отдаст Крым.
В ответ на заявление Эрдогана официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что всех входящие в состав России регионы не могут быть предметом для переговоров.
Спортсменка из Дмитрова победила на турнире по теннису на колясках в Швейцарии
Минтранс Подмосковья: график электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится в выходные
Более 2 тысяч человек приняли участие в экоакции по сохранению леса в Балашихе
Предприниматели Подмосковья получили еще 150 субсидий с января
Жителям Дмитрова напомнили о правильном подключении газового оборудования
РЭО предложил изымать земельные участки под объекты ТКО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте