Крым назвали темой разногласия между Россией и Турцией

Принадлежность Крыма относится к теме разногласий между Россией и Турцией. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения», — подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с видеообращением к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве. Он высказался о необходимости возвращения полуострова в состав Украины, якобы это «требование международного права». При этом год назад глава Турции сказал, что РФ никогда и никому не отдаст Крым.

В ответ на заявление Эрдогана официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что всех входящие в состав России регионы не могут быть предметом для переговоров.