Захарова ответила Эрдогану на заявление о Крыме

Захарова: все российские регионы не являются предметом переговоров по Украине

Российские регионы не могут рассматривать как предмет в переговорах по Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров», — сказала она.

Дипломат напомнила, что процесс мирного урегулирования по Украине, включая территориальные реалии, определяется гарантиями безопасности России. Всем интересующимся данным вопросом она посоветовала почитать Конституцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, сообщали «Известия». Он выразил надежду, что конфликт завершится «справедливым миром на основе территориальной целостности» республики.

Ранее Эрдоган сообщил, что Россия никогда не отдаст Крым Украине. Он напомнил о своем разговоре по этой теме с президентом Владимиром Путиным в 2014 году.