Российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, «крутой в бесконечной степени». Таким мнением в социальной сети Х поделился американский предприниматель Илон Маск.
В Сети появился пост о том, что в 2006 году Перельман отказался принять Филдсовскую премию за свои достижения в науке.
«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Маск.
Российский математик смог доказать гипотезу, сформулированную французским ученым Анри Пуанкаре. Она оставалась неразрешенной в течение более чем 50 лет. Сейчас это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия.