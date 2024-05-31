«Крутой и непосредственный». Маск — о российском математике Перельмане

Бизнесмен Илон Маск назвал крутым российского математика Григория Перельмана

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Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, «крутой в бесконечной степени». Таким мнением в социальной сети Х поделился американский предприниматель Илон Маск.

В Сети появился пост о том, что в 2006 году Перельман отказался принять Филдсовскую премию за свои достижения в науке.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», — написал Маск.

Российский математик смог доказать гипотезу, сформулированную французским ученым Анри Пуанкаре. Она оставалась неразрешенной в течение более чем 50 лет. Сейчас это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия.

Правительство России 5 мая учредило День математика. Праздник будут отмечать 1 декабря.

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