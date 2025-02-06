Крупный пожар вспыхнул в центре Нью-Йорка. На Манхэттене загорелся жилой дом

Shot: крупный пожар произошел в жилом доме на Манхэттене

Фото: Unsplash

В самом центре Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар. На Манхэттене загорелся жилой дом, сообщил Telegram-канал Shot.

«Огонь перекинулся еще на несколько соседних зданий. Могут быть пострадавшие», — написали авторы поста.

Машины пожарных и других экстренных служб заполонили 139-ю Западную улицу в самом популярном элитном районе мегаполиса. Людей эвакуируют из полыхающих зданий, пожар пытаются потушить. Информации о пострадавших пока не поступало.

В январе в США разбушевались крупные лесные пожары, их назвали самыми разрушительными в истории Калифорнии. В феврале многие пожарные только начали восстанавливаться после борьбы со стихией, как власти США отправили спасателям предложение уволиться по собственному желанию. Это сообщение подорвало боевой дух огнеборцев.

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