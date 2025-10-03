Крупный пожар произошел на НПЗ в Калифорнии

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эль-Сегундо в Калифорнии. Об этом сообщил телеканал CBS. .

Горящее предприятие принадлежит энергетической компании Chevron. По словам свидетелей, взрыв был такой силы, что сначала они приняли его за землетрясение. О пострадавших не сообщается, эвакуация не проводилась, концентрация вредных веществ в воздухе остается в пределах нормы.

Сейчас пожар удалось локализовать. Его причины пока неизвестны. Местным жителям рекомендовали закрывать окна и двери, если они увидят или почувствуют дым. Пожарные полагают, что-либо возгорание удастся потушить в скором времени, либо нефтепродукты выгорят сами.

В начале сентября крупный пожар произошел на химическом заводе в Индиане.