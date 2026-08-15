Крупные разливы нефти зафиксировали в Персидском заливе и Ормузском проливе

В акватории Персидского залива и Ормузского пролива зафиксировали два разлива нефтепродуктов. Пятно достигло побережья Кешм, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова передало издание Euronews .

Маслянистые пятна, которые заметили еще в начале недели, достигли территории охраняемых мангровых лесов Хара возле деревни Накаше. Иранские специалисты ликвидировали загрязнение к вечеру среды.

Багаи заявил, что восстановление экологической системы должно стать обязательным пунктом в соглашении о судоходстве в регионе.

В МИД Ирана заявили, что причиной инцидента стал иностранный сухогруз, к нему привели нефтяные следы. Minoan Pioneer ходит под либерийским флагом, управление — за греческой компанией.

Судно угодило под обстрел в начале августа, после попадания снаряда на борту начался пожар. Экипаж покинул поврежденное судно, один моряк пропал без вести.