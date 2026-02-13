Крупную сеть билетных мошенников ликвидировали в Лувре

Занимающихся махинациями с билетами в Лувр мошенников арестовали в Париже

Полиция Парижа провела операцию по ликвидации крупной мошеннической сети, занимающейся махинациями с билетами в Лувр и Версальский дворец. Злоумышленники действовали почти 10 лет и нанесли ущерб культурным учреждениям на сумму более 10 миллионов евро. Об этом сообщила газета Le Parisien .

В пресс-службе прокуратуры Парижа заявили, что взяли под стражу девять человек, включая двух агентов Лувра, гидов и вероятного организатора преступной схемы.

Расследование началось еще в 2024 году, когда сотрудники Лувра сообщили, что гиды использовали одни и те же билеты для разных групп китайских туристов.

В ходе расследования криминалисты установили, что охранники музея за взятки закрывали глаза на использованные проходки. Также мошенники брали с туристов повышенную плату за билеты, которые не проходили через кассы. Основной целью злоумышленников стали как раз путешественники из Китая.

В ходе обысков у обвиняемых в мошенничестве изъяли 67 тысяч евро наличными, полтора миллиона евро на счетах, три автомобиля и имущество в банковских хранилищах. Часть незаконно добытых средств обвиняемые вложили в недвижимость в Париже и Дубае.

В конце ноября прошлого года прокуратура Парижа предъявила обвинение четырем подозреваемым в ограблении Лувра. Злоумышленники вынесли из музея вытащенные из экспонатов бриллианты и драгоценные камни на сумму более 88 миллионов евро.