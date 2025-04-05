У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземный толчок зафиксировали в 20:04 по всемирному времени (23:04 по московскому времени). Эпицентр располагался в 194 километрах к юго-востоку от города Кимбе, где проживает более 18 тысяч человек. Очаг стихии находился на глубине 10 километров.

Метеорологи США предупредили об угрозе цунами в регионе после землетрясения. На данный момент сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

В прошлую пятницу, 28 марта, землетрясение накрыло Мьянму. В результате скончались более трех тысяч человек, пострадали 4,7 тысячи человек. более 200 жителей числятся пропавшими без вести.