Крупное газовое месторождение обнаружили в Черном море

Крупное месторождение газа с запасами в 75 миллиардов кубометров обнаружили в Черном море. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привело РИА «Новости».

«На месторождении Гектепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, этого объема хватит для снабжения голубым топливом квартир во всей Турции в течение трех с половиной лет. Стоимость запасов оценили в 30 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что американская компания Elliott Investment Management начала переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, включающем участок «Турецкого потока» в Болгарии.