«Пусть они уже загнутся»: поддержавшая войну Трампа Европа осознала, что наделала

Нефтяной кризис в Персидском заливе, которого так боялся весь мир, очень быстро стал реальностью: в минувшие выходные цена барреля Brent подскочила до 110 долларов. И в Европе, которая в большинстве своем поддержала войну Дональда Трампа и Израиля против Ирана, началась паника.

Что взлетит в цене из-за дорогой нефти

Опрошенные «Би-би-си» эксперты предупреждают, что следом за резким взлетом цен на нефть потянется вверх и стоимость бензина. Кроме того, как уточняют некоторые из аналитиков, если перекрытие Ормузского пролива продлится до конца марта, стоимость нефти вполне может начать бить рекорды и подняться выше 150 долларов за баррель.

При этом уже случившийся рост, вероятно, еще сильнее повысит цены на бензин, авиатопливо и исходные материалы для удобрений.

Отдельно журналисты обращают внимание внимание, что физические поставки из Персидского залива в основном идут в Азию, но уже сейчас появились признаки того, что азиатские потребители набавляют цены на американский газ, а некоторые танкеры, изначально плывшие в Европу, разворачиваются посреди Атлантики.