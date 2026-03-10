«Пусть они уже загнутся»: поддержавшая войну Трампа Европа осознала, что наделала
Нефтяной кризис в Персидском заливе, которого так боялся весь мир, очень быстро стал реальностью: в минувшие выходные цена барреля Brent подскочила до 110 долларов. И в Европе, которая в большинстве своем поддержала войну Дональда Трампа и Израиля против Ирана, началась паника.
Что взлетит в цене из-за дорогой нефти
Опрошенные «Би-би-си» эксперты предупреждают, что следом за резким взлетом цен на нефть потянется вверх и стоимость бензина. Кроме того, как уточняют некоторые из аналитиков, если перекрытие Ормузского пролива продлится до конца марта, стоимость нефти вполне может начать бить рекорды и подняться выше 150 долларов за баррель.
При этом уже случившийся рост, вероятно, еще сильнее повысит цены на бензин, авиатопливо и исходные материалы для удобрений.
Отдельно журналисты обращают внимание внимание, что физические поставки из Персидского залива в основном идут в Азию, но уже сейчас появились признаки того, что азиатские потребители набавляют цены на американский газ, а некоторые танкеры, изначально плывшие в Европу, разворачиваются посреди Атлантики.
Европа в шаге от энергетической катастрофы
Политолог и экономист Александр Дудчак отмечает, что самым удивительным в происходящем выглядит то, как Европа на фоне нарастающего дефицита, продолжает разговаривать с Россией сквозь зубы и смотреть на Москву свысока.
«Но у нас действительно есть кому продавать, переориентация на восток идет. А предлагать европейцам… Так они как бы и сейчас в этой ситуации в сторону России исключительно сквозь зубы разговаривают, свысока», — констатировал он в беседе с 360.ru.
Нам предлагать им свои услуги не имеет никакого смысла. Пусть они загнутся уже наконец-то и будем вспоминать о Европе в духе: какая была когда-то хорошая цивилизация, чистые улицы.
Александр Дудчак
При этом, если какие-то обращения в сторону России по вопросам энергетики все-таки появятся, продолжил он, Москве следовало бы выдвигать жесткие условия, в том числе и для достижения завершения конфликта на Украине.
«А возвращаясь к ценам на нефть сейчас — нас они однозначно радуют. Нельзя сказать, что что-нибудь плохое в этом плане. И индусам можем продавать, и китайцам. Тем более, что у нас есть пути, которые не подконтрольны Западу», — заключил политолог.