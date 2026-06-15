Крупнейший банк Португалии принудительно закроет счета переехавших россиян

Переехавшие в Португалию россияне получили уведомления о принудительном закрытии счетов в банке Caixa Geral de Depositos с 14 августа. Об этом со ссылкой на клиентов финансового учреждения и сообщения в профильных чатах сообщил РБК .

По данным издания, под решение банка попали россияне без вида на жительства, а также те, кто не сообщил о своем миграционном статусе.

«Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности, банковские карты», — привел РБК сообщение организации.

В беседе с журналистами опрошенные клиенты заявили, что уведомления о принудительном закрытии счетов также получили россияне, работающие на европейские или португальские компании.

В ноябре прошлого года уехавшие в страны ЕС россияне столкнулись с массовой блокировкой счетов финтеха Revolut, основанного переехавшим в Великобританию уроженцем Подмосковья Николаем Сторонгским.