Россиянам без ВНЖ в Европе заморозят счета в онлайн-банке Revolut

Онлайн-банк Revolut, зарегистрированный в Великобритании, начал замораживать счета россиян без вида на жительство в Евросоюзе. Об этом сообщили европейские СМИ.

С ограничениями уже столкнулись россияне, живущие в Латвии, Ирландии и Финляндии. При этом некоторые из них жалуются, что приложение не позволяет даже загрузить документы, чтобы подтвердить свой статус.

Те, кто попал под ограничения, не могут ничего покупать со счета, расплачиваться картой, а также вносить, переводить и снимать деньги. В банке объясняют это необходимостью выполнять новый пакет санкций Евросоюза.

Примечательно, что основал банк уроженец Подмосковья Николай Сторонский, живущий в Лондоне и в 2022 году отказавшийся от российского гражданства.

В 19-й пакет вошли запреты нескольким российским банкам на транзакции с европейскими контрагентами. Кроме того, дополнительные ограничения с января следующего года затронут платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей.