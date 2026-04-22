Крупнейшая сделка в истории. Украинский олигарх Ахметов купил квартиру в Монако

Украинский олигарх Ринат Ахметов купил пятиэтажную квартиру в районе Мареттера в Монако за 554 миллиона долларов (более 41 миллиарда рублей). Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Авторы статьи отметили, что самый богатый человек Украины приобрел квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако, причем за ошеломляющую сумму. Они назвали эту покупку одной из крупнейших сделок с недвижимостью в истории.

Ахметов купил 21-комнатную квартиру в жилом комплексе, открытом принцем Альбером II. Новый район построили на мелиорированных землях в 2024 году. В нем реализовали экологические технологии, включая системы ирригации, солнечные панели, зеленые зоны и станции зарядки электромобилей.

Приобретенная Ахметовым квартира заняла около 2500 квадратных метров, причем не считая террас и балконов с видом на Средиземное море. Квартира находится в флагманском здании Le Renzo. В ней имеются джакузи, собственный бассейн и как минимум восемь парковочных мест.

Авторы статьи напомнили, что в 2019 году Ахметов приобрел историческую виллу Les Cèdres на Французской Ривьере за 200 миллионов евро (более 17,5 миллиарда рублей). В начале XX века ею владел бельгийский король Леопольд II, разбогатевший на эксплуатации Конго.

