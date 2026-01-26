Круизный лайнер Scenic Eclipse II с сотнями пассажиров застрял вблизи Антарктиды

Круизный лайнер Scenic Eclipse II, на борту которого находились сотни пассажиров, в середине января застрял во льдах неподалеку от Антарктиды. Об этом сообщил американский журнал People .

ЧП с судном, вмещающим до 228 пассажиров и 176 членов экипажа, произошло во время прохождения моря Росса. К спасению лайнера привлекли ледокол береговой охраны США Polar Star.

Кадры спасательной операции появились в Сети. На них видно, как ледокол приблизился к Scenic Eclipse II и начал следовать перед ним, освобождая путь.

Ранее стало известно о крушении пассажирского парома на Филиппинах. Он затонул из-за технических проблем. Погибли больше 10 человек. Россиян среди них нет.