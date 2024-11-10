«Кровавая баня». В ФБР запаниковали после победы Трампа на выборах

Руководство и сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США запаниковали после победы Дональда Трампа на президентских выборах, опасаясь массовых увольнений. Об этом сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источники в ведомстве.

«Высшее начальство в агентстве было „ошарашено“ и „контужено“ победой Трампа. <…> Большинство источников ожидают, что избранный президент „разнесет это место в щепки“ <…> и что это будет настоящая „кровавая баня“», — говорится в материале.

Бывший осведомитель ФБР Джордж Хилл рассказал, что сотрудники бюро нервничают, а около 50 старших руководителей опасаются чистки рядом и готовятся к добровольным отставкам.

Издание отметило, что директора ФБР Кристофера Рэя и его заместителя Пола Эббота ждет судьба бывшего главы бюро Джеймса Коми, которого Трамп уволили спустя пять месяцев после вступления в должность.

До этого ФБР арестовало мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу в случае победы Трампа на выборах, сообщили «Известия».

Ранее из США уехали актеры Том Хэнкс и Ричард Гир, отреагировав так на смену власти в стране.