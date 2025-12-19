«Кровь на ваших руках». Активистка наорала на главу Минфина США в ресторане

Активистки Codepink обругала главу американского Минфина Скотта Бессента, ужинавшего в ресторане в Вашингтоне. Видео опубликовали в профиле пацифистской организации в соцсети Х .

Активистка при гостях заведения заявила, что хочет поднять тост за него — за чиновника, который спокойно ест, пока люди по всему миру голодают из-за американских санкций.

«Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций. Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках?» — крикнула она.

Некоторые посетители ресторана начали свистеть и улюлюкать в ответ, а сам министр обвинил активистку в невежестве. После этого покинул столик и пожаловался на девушку персоналу. После этого выглядевший расстроенным Бессент покинул ресторан.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщило о снятии антироссийских санкций с семи юридических и двух физических лиц.