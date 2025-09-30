Кронпринцесса Нидерландов Амалия поступила на службу в ряды ВС королевства

Наследная принцесса Нидерландов Амалия стала первой женщиной королевской семьи, вступившей в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщил телеканал NOS .

Кронпринцессу зачислили на обучение в Королевский флот, а также сухопутные и военно-воздушные силы. Амалия получила младшие воинские звания — матрос третьего класса и солдат третьего класса. Курс подготовки по программе резервистов занимает несколько недель и включает полевые тренировки и теоретические занятия.

Принцесса приступила к теоретическим занятиям, к практике она приступит позже из-за сломанной руки. Амалия также примет участие в работе аппарата министерства обороны королевства в качестве внештатного сотрудника. Кронпринцесса проходила отбор по общим условиям, она прошла медицинское и психологическое тестирования, а также проверку безопасности.

