Крокодил с растерзанным мужчиной в пасти попал на видео

В Индонезии на камеру попал крокодил, растерзавший 53-летнего мужчину на глазах у его семьи. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В провинции Южный Сулавеси крокодил напал на 53-летнего Арифуддина, который вместе с родственниками отдыхал на берегу реки Булет. Рептилия незаметно подплыла и вонзила зубы в ногу мужчины.

Арифуддин закричал от боли и попытался вырваться, но крокодил утащил его под воду. Односельчане бросились ему на помощь, но мужчина исчез раньше, чем они успели до него добраться.

На место прибыли спасатели, которые позже заметили проплывающего мимо крокодила, в пасти которого находилось растерзанное тело жертвы. Рептилия плавала кругами несколько часов, пока не выбралась на берег примерно в полутора километрах от места нападения.

Сельчане отогнали крокодила камнями и забрали останки Арифуддина, чтобы передать его близким для захоронения. Местные жители были шокированы происходящим, так как раньше они купались и стирали одежду в реке, не считая ее местом обитания этих рептилий.

Ранее в Пакистане муж вырвал жену из пасти крокодила, уже утащившего ее под воду.