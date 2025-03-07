Крокодил разорвал на части 45-летнюю жительницу Индонезии

Останки 45-летней женщины, которая пропала после нападения крокодила, обнаружили в провинции Банка-Белитунг в Индонезии. Об этом сообщило местное издание Voi.id .

«Женщина стала жертвой нападения крокодила в районе моста через реку Селиндунг в город Пангкалпинанг. Местная команда спасателей немедленно эвакуировала ее тело», — рассказал источник.

По данным сайта, части тела 45-летней жительницы Индонезии на берегу реки обнаружил один из местных рыбаков. Об этом он сообщил в экстренные службы города.

Прибывшие на место спасатели увидели другие останки, которые находились в воде неподалеку, а рядом с ним был замечен крокодил.

Тело пострадавшей отправили в больницу Депати Амир Пангкалпинанг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Местные жители добавили, что женщину потеряли три дня назад. Рядом с местом, где нашли ее тело, был ее мотоцикл.

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