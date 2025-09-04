Колумбийские полицейские поймали наркоторговца, кормившего крокодила своими жертвами

Колумбийские полицейские задержали наркоторговца Робинсона Арройо, подозреваемого в скармливании своих жертв крокодилу. Об этом сообщило издание El Heraldo de Mexico со ссылкой на данные следствия.

Арройо арестовали в портовом городе Буэнавентура в рамках расследования многочисленных исчезновений людей. Его обвиняют в расправах над людьми, незаконном обороте наркотиков и эксплуатации животных.

Полицейские изъяли крокодила у мужчины незадолго до его задержания. По версии следствия, преступник скармливал рептилии останки своих жертв.

Задержанный известен под кличкой Эль Локо и связан с бандой Лос Эспартанос, котороая воюет с бандой Лос Шоттас за контроль над портовым городом. Победа в этом противостоянии дает победителю доступ к морским путям для экспорта кокаина.

Полицейские с начала года пытаются остановить конфликт между группировками. С января 2025 года они задержали около 140 членов преступных формирований.

