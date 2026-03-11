Кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России

Bloomberg: ситуация в Иране заставила японские компании обратиться к «Русалу»

Японские производители автомобильных запчастей обращаются к российскому алюминию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, так как конфликт угрожает мировым поставкам промышленного металла. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке сбои в торговле алюминием подтолкнули ряд производителей автозапчастей в Японии к переговорам с „Русалом“, — отметили журналисты.

Переговоры о закупке литейных сплавов идут уже больше недели, добавили источники. Они полагают, что стороны выйдут на официальную сделку уже в течение ближайшего времени.

Кроме того, к «Русалу» за поставками алюминия обращались и несколько производителей автозапчастей из Южной Кореи.

Ранее Россия запретила поставки синтетических кристаллов и полупроводниковых материалов в недружественные страны, в том числе Японию.