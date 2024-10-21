Кризис среднего полета. Boeing избавился от «оборонной дочки»
Boeing сообщил о продаже подразделения DRT дочке французского концерна Thales
Компания Boeing закрыла сделку по продаже небольшой дочерней оборонной компании, которая производила для армии США оборудование для наблюдения, сообщила пресс-служба компании. Так ее топ-менеджеры надеются решить финансовые трудности, уточнило агентство Reuters.
В компании рассказали, что продадут Thales Defense & Security — подразделению крупнейшей в Европе компании по производству оборонной электроники Thales SA технологи цифровых приемников. Она позволяет создавать беспроводное оборудование, которое используют разведывательные спецслужбы.
Boeing не раскрыл условия сделки.
На такие меры пошли из-за тяжелого финансового положения компании, объяснили журналисты. Оно связано с задержками в производстве, проблемами с безопасностью и месячной забастовкой.
«Бастующие рабочие завода Boeing на Западном побережье, в основном в штате Вашингтон, проголосуют в среду по предложению о новом контракте, которое может положить конец забастовке, остановившей производство самолетов 737 MAX, 767 и 777», — уточнили авторы статьи.
На прошлой неделе у приземлявшегося в Турции Boeing 737 разорвалось колесо шасси. В результате ЧП никто не пострадал.