Критикующую выборы в России резолюцию ЕП оценили в Кремле | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:54 Критикующую выборы в России резолюцию ЕП оценили в Кремле Песков: резолюция ЕП — вряд ли то заявление, к которому готовы прислушиваться РИА «Новости»

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Резолюция Европарламента с критикой выборов в России не является тем заявлением, к которому необходимо прислушиваться. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Европейский парламент уже давно скатился к откровенной русофобии.

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«Вряд ли это заявление, к которому Россия готова прислушиваться. Европарламент уже давно стоит на позициях последовательной и прочной русофобии вопреки главному призванию парламентариев — искать пути выстраивания диалога. Он превратился в машину внутренних противоречий, оголтелых заявлений и так далее. Вот таким образом мы относимся к этому», — сказал Песков.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России. Член ЕП призвали к ограничению контактов с российским руководством.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов назвал резолюцию «финалом антироссийской песни».