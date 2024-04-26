Резолюцию ЕП о выборах в РФ назвали финалом «антироссийской песни» | 360°

Мир 26 апреля 2024, 09:03 Резолюцию ЕП о выборах в РФ назвали финалом «антироссийской песни» Дипломат Логвинов: резолюция ЕП о выборах в РФ продиктована беспомощной злостью

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Резолюция Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов стала финалом «антироссийской песни». Такое мнение выразил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Его процитировало РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что эта «песня» в различных вариациях звучит последние пять лет.

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«На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение», — отметил Логвинов.

Европарламент 25 апреля принял резолюцию, в которой раскритиковал выборы в России. Его члены призвали ограничить контакты с руководством РФ.

Кроме того, Европарламент потребовал ввести санкции против организаторов выборов в Крыму и новых российских регионах.

На мартовских выборах победу одержал Владимир Путин, за которого свои голоса отдали более 87% россиян. Его инаугурация пройдет 7 мая.