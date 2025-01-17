Критика Байдена в адрес Путина оказалась бессвязным набором слов

Действующий президент США Джо Байден произнес набор бессвязных выражений, когда пытался сформулировать критику в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер выступил на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США на военной базе Майер — Хендерсон-Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Он посвятил часть своей речи поддержке Украины и воспоминанию о телефонном разговоре с Путиным

«Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию не Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», — произнес Байден.

При этом президент не пояснил, когда вообще состоялся описанный им разговор с Путиным.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал сложившуюся ситуацию на Украине «фиаско Байдена», который еще до конфликта вел переговоры с ошибками.