Кринж и мем. Захарова хлестко прошлась по структуре Совета Европы

Захарова: обсерватория по преподаванию истории в Европе — это кринж и мем

Заявления на мероприятии под эгидой структуры Совета Европы под названием «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» можно описать словами «мем» и «кринж». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Совете Европы создали структуру „Обсерватория по преподаванию истории в Европе“. На проводимых там мероприятиях звучат антиисторичные заявления. Мы наблюдаем за антиисторической деятельностью Обсерватории Совета Европы по внедрению русофобских теорий и переформатированию исторической науки. Это не описать, кроме как словами „мем“ и „кринж“», — сказала она.

Дипломат добавила, что применила именно такие слова, чтобы объяснить аудитории на Западе, как в России относятся к подобным якобы историческим структурам.

Ранее Захарова поймала бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте на несуществующей цитате Владимира Ленина во время доклада для ЕС.