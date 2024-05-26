«Кринж года». Захарова высмеяла слова Байдена о США как сверхдержаве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена, назвавшего американцев «незаменимой нацией», а страну — «сверхдержавой». Она добавила в своем Telegram-канале , что при этом он умолчал про печатный станок и размер госдолга.

«Но самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что „незаменимых людей нет“. Выборы Вильсон выиграл», — подчеркнула дипломат.

До этого американский лидер во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте назвал Америку самой сильной страной, которая управляет «не только примером нашей силы, но и силой нашего примера».

Ранее Захарова поставила на место польского главу МИД Радослава Сикорского, заявившего, что США уничтожат российский контингент в зоне спецоперации, если РФ применит ядерное оружие на Украине. Она посоветовала дипломату рассказать, что ему известно о подрывах «Северных потоков», а также о роли американцев в этом преступлении.