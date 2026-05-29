Крики и обмороки. Пассажиров привела в панику посадка самолета в Колумбии

Самолет в Колумбии не смог сесть из-за тумана, у пассажиров началась паника

Пассажирский лайнер авиакомпании Avianca дважды не смог приземлиться в высокогорном колумбийском аэропорту из-за экстремальной непогоды, что спровоцировало массовую панику и приступы тошноты у находившихся в салоне людей. Об этом со ссылкой на видеозаписи очевидцев сообщила газета New York Post .

Самолет Airbus 320 летел в город Пасто. Экипаж принял решение вернуться в Боготу после двух сорванных попыток снижения в условиях шквального ветра, густого тумана и практически нулевой видимости.

Лайнер переждал бурю, совершил повторный рейс и успешно сел в пункте назначения.

Однако две первые попытки захода на посадку привели пассажиров в панику. Очевидцы засняли на мобильные телефоны обстановку в салоне во время сильной турбулентности.

Пока бортпроводники призывали людей глубоко дышать, напуганные пассажиры плакали, молились и страдали от панических атак, некоторые от страха потеряли сознание.

