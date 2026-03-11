Жесткую посадку индийского самолета в аэропорту Пхукета сняли на видео

«Подпрыгнул один раз, дальше я не снимала», — рассказала собеседница 360.ru.

Судя по кадрам, у самолета при приземлении сломалась передняя стойка шасси.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за аварии в аэропорту образовалась пробка. Примерно до 14:00 по московскому времени воздушная гавань не может ни принять, ни отправить рейсы. Как минимум четыре российских самолета задержали на вылет — при этом один из бортов уже стоял с пассажирами и ждал разрешения подняться в небо.

Рейс из Новосибирска отправили на запасной аэродром на Краби.

«Мы сидим в самолете уже более двух часов. Пока никакой информации нет, когда нас отправят на Пхукет. В целом тихо все сидят, потому что не знают, как вести себя в этой ситуации. Маленькие дети, конечно, уже канючат, плачут, но не постоянно», — рассказала 360.ru одна из его пассажирок.

Всего на борту индийского самолета находилось около 140 пассажиров и членов экипажа. О пострадавших не сообщается.