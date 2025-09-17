«Крепкий мужик, который понюхал пороха». Лукашенко описал будущего президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующим главой государства должен стать сильный лидер с боевым опытом. Об этом он сказал на встрече с историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, сообщило БелТА .

«То, что будет другой человек, так я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что был бы рад видеть женщину на президентском посту. Однако подчеркнул, что сейчас ситуация вокруг страны сложная, и на такой должности нужен «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

«Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина — это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту горячую сковородку сегодня бросать», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что его работа — это тяжелый труд и огромная ответственность.

Ранее Лукашенко призвал белорусских военных учиться у россиян. При этом он добавил, что республика не собирается никому угрожать.