Лукашенко призвал белорусских военных учиться у россиян

Белорусским военным стоит учиться у российских, поскольку те готовы бесплатно передавать свои навыки. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на вручении государственных наград.

«Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что страна не собирается никому угрожать.

С 12 по 16 сентября в Белоруссии проходят плановые учения «Запад-2025» совместно с Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что они не направлены против третьих стран, а нацелены только на укрепление сотрудничества в рамках Союзного государства.