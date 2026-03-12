Песков заявил, что Европа не хочет способствовать завершению украинского кризиса

В Европе не горят желанием содействовать поиску мирных путей завершения украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Агентство Reuters сообщало, что французский лидер Эммануэль Макрон ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Париже в пятницу.

«Европейские столицы тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирных путей урегулирования», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление Елисейского дворца, что Макрон обсудит с Зеленским новые способы усиления давления на Россию.

По словам представителя Кремля, украинская сторона продолжает препятствовать мирному урегулированию конфликта. В этом киевский режим находит «положительный отклик в европейских столицах».

Ранее Зеленский пожаловался, что США оказывают на него давление для скорейшего завершения конфликта. При этом на российского лидера Владимира Путина подобного воздействия нет.