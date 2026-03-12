Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что США оказывают на него давление с целью завершения конфликта, тогда как на российского президента Владимира Путина подобного воздействия нет. Об этом он сказал в беседе с Politico .

«Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — заявил политик.

Журналисты отметили, что Зеленский сделал такое заявление через неделю после того, как президент США Дональд Трамп вновь был недоволен им. Американский лидер призвал украинского коллегу «взять себя в руки» и пойти на соглашение с Россией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине больше не будут проводить в Абу-Даби из-за изменившихся обстоятельств. В качестве вероятной альтернативы рассматривают Стамбул. Все стороны позитивно относятся к этой опции.