Кремль связал слова Вучича о военных поставках ЕС с внешним давлением

Песков: не хотелось бы, чтобы снаряды из Сербии летели в российских солдат

Сербия оказалась в очень тяжелом положении из-за серьезного внешнего давления. Но, несмотря на эту ситуацию, России не хотелось бы, чтобы произведенные в братской стране снаряды летели в военных, принимающих участие в спецоперации. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности продать странам Евросоюза боеприпасы.

«Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат», — сказал Песков.

Президент Сербии Александр Вучич в конце прошлой недели объявил, что готов заключить со странами Евросоюза сделку по поставке боеприпасов. Он подчеркнул, что общий объем на военных складах уже превысил все запасы Франции.

На уточняющий вопрос, могут ли купившие вооружение страны Евросоюза передать их украинским военным, президент Сербии ответил, что это полное право покупателей.

В прошлом году Вучич подтвердил данные британской газеты: Financial Times заявила, что на Украину через третьи страны попали сербские боеприпасы на 800 миллионов евро. Глава государства подчеркнул, что это общие данные обо всем военном экспорте за последние два года.

Вучич добавил, что Сербия сохраняет нейтралитет и не передает оружие ни России, ни Украине, но не может контролировать, как покупатели распоряжаются купленными снарядами.