Кремль оценил идею Нетаньяху о создании аналога НАТО

Песков усомнился в необходимости создания аналога НАТО на Ближнем Востоке

Конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке вряд ли нужны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании аналогичного НАТО альянса.

«Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля добавил: нужно понимать детали рассуждений Нетаньяху.

Ранее израильский премьер рассказал, как он видит Ближний Восток. Политик предложил создать «альянс безопасности», чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана. В блок пригласят страны, которые «нормализуют отношения» с Израилем.

Как сообщал RT, Нетаньяху намерен защищать Израиль любыми средствами. По его словам, желающие видеть безопасный Ближний Восток должны поддержать борьбу израильской стороны против Ирана.