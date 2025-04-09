Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в парижском аэропорту

В России осудили задержание российского дипломата во Франции и посчитали такие действия недопустимыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его процитировало РИА «Новости» .

«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что к задержанной сотруднице МИД долго не пускали представителей российской консульской службы в Париже.

Сотрудницу министерства иностранных дел России 6 апреля без причин задержала французская пограничная служба. У дипломата забрали телефон и компьютер. Российское посольство отправило к ней консульского работника, но ему пришлось ждать почти семь часов.

Ранее Финляндия направила России ноту из-за порчи забора у посольства страны в Москве. Неизвестные написали на ограде надпись на шведском языке — «Аландские острова — наши».