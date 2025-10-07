Кремль объявил об участии Путина в саммите СНГ в Душанбе

Ушаков: лидеры СНГ на саммите учредят формат с приглашением третьих стран

Президент России Владимир Путин в ближайшую пятницу, 10 октября, отправится в Душанбе для участия в Совете глав государств СНГ. Об этом в комментарии журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что в ходе встречи участники учредят новый формат «СНГ плюс», который предполагает участие третьих стран в мероприятиях, проводимых под эгидой Содружества.

«Еще один важный вопрос — о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ», — привел заявление Ушакова «Интерфакс».

Помощник президента России подчеркнул, что первые переговоры пройдут в узком формате. Главы государств встретятся с генеральным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым. Главными темами встречи станут подведение итогов и разработка перспективных планов.

«Основное внимание уделят развитию торгово-инвестиционного партнерства, укреплению связей на пространстве СНГ. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и обсудят вопросы обеспечения безопасности», — пояснил Ушаков.

На заседании в расширенном составе заслушают доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о работе профильной комиссии СНГ за последние три года.

Кроме того, главы государств подпишут около 18 документов, включая сотрудничество в сфере противодействия терроризму и пограничной безопасности.

Ушаков добавил, что Путин в ходе выступления пригласит лидеров стран СНГ на традиционную встречу в Санкт-Петербург. Точная дата этого мероприятия пока неизвестна. У российского лидера также запланирован ряд двусторонних встреч.

После заседания Совета глав государств СНГ Путин останется в Душанбе, чтобы принять участие в саммите «Центральная Азия — Россия», который начнется 9 октября.

Во вторник, 7 октября, лидеры стран СНГ поздравили президента России с 73-летием. Свои пожелания они передали лично в ходе телефонных звонков, а также направили поздравительные телеграммы.