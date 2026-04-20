Кремль не увидел смену антироссийской риторики ЕС после заявления Радева

Россия положительно оценивает заявления болгарского политика Румена Радева о готовности вести диалог. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Нам импонируют слова и господина Радева, и других европейских лидеров о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога», — отметил Песков.

Он напомнил, что все противоречия необходимо решать в переговорах, а Россия от взаимодействия никогда не отказывалась.

«Мы ищем диалог, но чаще всего в Европе это не находит взаимности», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Партия Радева «Прогрессивная Болгария» набрала большинство голосов на парламентских выборах в стране, сообщал Центризбирком республики. Окончательный результат станет известен позже, подсчеты продолжаются.

Ранее Болгария выступила против изъятия заблокированных активов России.