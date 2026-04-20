Партия экс-президента Радева лидирует на болгарских парламентских выборах

Лидерство на парламентских выборах в Болгарии взяла партия «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым. Об этом сообщило агентство БТА .

По информации экзитполов, «Прогрессивная Болгария» уже получила 37,5% голосов. Второй идет ГЕРБ-СДС с 16,2%, тройку замыкает ПП-ДБ с 14,3%.

Парламентские выборы в Болгарии стали восьмыми за последние пять лет. За это время сформировать устойчивое правительство так и не удалось.

Радев в январе ушел в отставку с поста главы государства ради участия в выборах. Он рассчитывает получить должность премьер-министра, сформировать новое правительство и определять курс страны самостоятельно.

Болгария оказалась одной из стран, которые выступили против изъятия активов России. До этого предложение ЕС не поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо и бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан.