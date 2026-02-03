Предложений от покойного финансиста Джеффри Эпштейна о встрече с Владимиром Путиным в Кремль не поступало. Об этом RTVI сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий запрос.

Имя президента России упоминается в файлах Эпштейна, он фигурирует в основном в новостных статьях, которыми финансист обменивался с собеседниками. В письмах говорится, что Эпштейн якобы несколько раз пытался встретиться с Путиным, но ему это не удалось.

Ранее в материалах по делу финансиста обнаружили намек на причастность президента Украины Владимира Зеленского к торговле людьми.